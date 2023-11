Jaki pisaliśmy kilka dni temu, od dziś tj. 17 listopada 2023 można zastrzec już swój numer PESEL. Ta usługa poza zastrzeżeniem w Urzędzie miała również działać online. Niestety na razie nie uda się tego zrobić w aplikacji mObywatel.

Zastrzeżenie PESEL w aplikacji mObywatel - od kiedy?

Od 17 listopada 2023 będzie można zastrzec swój numer PESEL. Dzięki niej nikt nie weźmie kredytu, ani nie kupi sprzętów na raty, bez waszej wiedzy i zgody. Jak zastrzec swój numer PESEL?

Można to zrobić w każdym urzędzie gminy lub przez internet poprzez stronę obywatel.gov.pl. A co z aplikacją mobilną mObywatel 2.0? Tu pojawił się problem, który postanowił dziś na serwisie X wyjaśnić minister Janusz Cieszyński.

Od rana duży ruch w naszych serwisach związany ze startem wdrożenia usługi zastrzegania PESEL - zauważył minister Cieszyński i poinformował, że:

na razie usługę można włączyć przez www, w aplikacji mObywatel będzie w połowie grudnia

do systemu nie dołączyły jeszcze żadne instytucje, więc zastrzegając dziś robimy to na zapas pierwsze banki są już na zaawansowanym etapie integracji - powinny wejść do systemu na początku 2024 roku

od 1 czerwca 2024 rusza pełna ochrona i obowiązek stosowania przez instytucje

Zastrzeżenie PESEL - na czym polega usługa?

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Dzięki zmianom w prawie nikt już nie powinien wziąć na Was kredytu, ani kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.

Założenie jest takie, że banki, telekomy, notariaty będą się stopniowo integrowały z systemem. Oznacza to, że do 1 czerwca dojdziemy do sytuacji, w której wszystkie instytucje będą zobowiązane, żeby z rejestru zastrzeżeń korzystać i będą już do tego gotowe - powiedział w czwartek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, odnosząc się do nowej usługi, w której obywatele mogą zastrzec numer PESEL.