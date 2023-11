Z dniem 31 października wygasły profile zaufane ponad 5,5 mln osób. Z pewnością większości z zainteresowanych udało się przedłużyć ważność profili zaufanych. Co jednak jeśli z powodów technicznych było to niemożliwe lub po prostu o tym zapomnieli?

Profil zaufany – jak długo jest ważny?

Profil zaufany co do zasady ważny jest 3 lata. W związku z pandemią koronawirusa jego ważność była jednak przedłużana automatycznie. To spowodowało, że wiele osób zapomniało, lub nigdy nie miało możliwości samodzielnego przedłużenia jego ważności. W 2023 roku trzeba było to jednak już zrobić do 31 października. Ze względu na potrzebę przedłużenia ważności ponad 5,5 mln profili zaufanych do użytkowników rozsyłane były SMS-y informacyjne.

Jak twierdził przed kilkoma dniami Maciej Górski, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki przedłużenie ważności profilu zaufanego jest bardzo proste. Wystarczyło zalogować się na stronie pz.gov.pl, w zakładce profil zaufany wybrać szczegóły konta, następnie podać kod, który przyjdzie na adres e-mail podany przez użytkownika, następnie kod z narzędzia autoryzacyjnego, np. z SMS-a i to wszystko. - Całość zajmuje nie dłużej niż dwie minuty — powiedział dla PAP Maciej Górski. Tyle w teorii, ponieważ w praktyce było to dla wielu osób dużo trudniejsze.

Profil zaufany – przedłużenie z problemami

Do naszej redakcji docierają komentarze i opisy prób przedłużenia profilu zaufanego w ostatnich dniach. Co do zasady w razie jakichkolwiek problemów z przedłużeniem profilu zaufanego obywatele powinni skontaktować się z infolinią. Problem w tym, że była ona w ostatnim czasie mocno przeciążona, często na linii trzeba było czekać po kilkadziesiąt minut. Ale to nie wszystko.

Czytelnicy opisują, że występował też ogromny problem z zalogowaniem się do profilu zaufanego i to przez wiele godzin. Prawdopodobnie było to efektem przeciążenia systemu, ponieważ wielu Polaków zostawiło sobie przedłużenie ważności profili zaufanych na ostatnią chwilę. Ponadto kody autoryzacyjne przychodziły SMSem i e-mailem, ale z ogromnym opóźnieniem. Czasami było ono tak duże, że po wpisaniu kodu pojawiał się komunikat o tym, że jest już on nieaktualny, czyli wygasł.

Co więcej, zdarzały się przypadki, kiedy niemożliwe było zalogowanie się przez bankowość elektroniczną, co jest niezwykle często wybieraną opcją autoryzacji dostępu do PZ. Ostatecznie nawet jeśli logowanie w końcu się udało, kody autoryzacyjne dotarły, na końcu całej procedury nie pojawił się jednak żaden komunikat o przedłużeniu ważności profilu. W takich sytuacjach wiele osób porzuciło próby przedłużenia profilu zaufanego. Co powinni teraz zrobić?

Profil zaufany – co jeśli ważność nie została przedłużona?

Jeśli ktoś nie przedłużył ważności swojego profilu zaufanego, ponieważ zapomniał, lub nie był w stanie tego zrobić ze względu na problemy techniczne, profil stał się nieaktywny i nie będzie go można wykorzystać w usługach e-administracji.

W takim przypadku trzeba ponownie założyć profil zaufany, korzystając z jednej z czterech metod: bankowości elektronicznej, wideo weryfikacji, wykorzystania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub potwierdzenia tożsamości w jednej z placówek jak oddziały ZUS, urzędy gmin i urzędy skarbowe.

Źródło: własne, PAP