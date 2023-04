Typowy duży model językowy (ang. large language model, LLM) sztucznej inteligencji zawiera setki milionów lub miliardów parametrów. To złożona struktura matematyczna, obliczeniowa, która stanowi jakąś reprezentację świata. Konkretniej – problemu w obszarze działania danego modelu. Obecnie modele takie da się zbudować tylko w jeden sposób: mając dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych – komputerów, oraz danych. Ich budowa (trenowanie) może zająć kilka miesięcy. To oznacza, że wymaga to nie tylko wykwalifikowanej kadry badawczo-rozwojowej, lecz także infrastruktury i finansowania. W branży skutecznie działa firma OpenAI, a jej konkurenci (Google, Facebook i inni) obecnie nadrabiają. Microsoft był na tyle sprytny, że po prostu wykupił dostęp do tej technologii.