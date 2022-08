– Wiele z obecnie popularnych gier czy platform dla cyfrowych doświadczeń zaczynało małymi krokami. To trwałe wsparcie deweloperów, rozwój aplikacji czy nowości i wydarzenia dziejące się w tych przestrzeniach (nieraz tworzone przez samych użytkowników) sprawiły, że liczba użytkowników zaczęła wzrastać, jak to miało miejsce w przypadku „Robloxa” (gra online pozwalająca na tworzenie awatarów i interakcji w świecie 3D – red.). Trzeba też pamiętać, że Meta to o wiele więcej niż jeden wirtualny świat czy gra. To także sieć powiązań i szeroki dostęp – technologia pozwalająca w jakimś stopniu uczestniczyć w dowolnym miejscu i czasie we wspólnych przeżyciach. Być może Horizon Worlds nie przetrwa w obecnym kształcie, ale wypracowane za jego pomocą standardy i mechaniki przejdą dalej – ocenia potencjał aplikacji Mety Wojciech Hardy, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.