Margaritis Schinas, wice przewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za promowanie europejskiego stylu życia, zaznacza, że cyberbezpieczeństwo nabiera coraz większego znaczenia w miarę transformacji cyfrowej. – Obecny kontekst geopolityczny sprawia, że jeszcze pilniejsze staje się zagwarantowanie przez UE, by jej ramy prawne były adekwatne do zakładanych celów – dodaje.

Komisja Europejska deklaruje, że nowa regulacja pomoże zintensyfikować wymianę informacji i współpracę w zakresie zarządzania kryzysami w cyberprzestrzeni na szczeblu krajowym i unijnym. Przewiduje też wysokie kary dla podmiotów, które nie będą realizowały jej zapisów we właściwy sposób. Górny próg to 10 mln euro lub do 2 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa – w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

– Uzupełnimy to podejście przyszłym aktem dotyczącym cyberodporności, który zagwarantuje, że produkty cyfrowe będą również bezpieczniejsze – informuje Thierry Breton. Ta druga regulacja (Cyber Resilience Act) jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, które potrwają jeszcze do 25 maja. Celem aktu jest ochrona konsumentów przed produktami, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa – przez wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa dla producentów i sprzedawców produktów cyfrowych i usług pomocniczych.

Jak nas informuje Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, w Polsce posłuży do tego odrębna regulacja. To znaczy, że przepisy wynikające z NIS2 nie będą już dodawane do procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Budzi ona tak duże kontrowersje, że od przedstawienia pierwszego projektu we wrześniu 2020 r. nie została jeszcze zatwierdzona przez Komitet Stały Rady Ministrów. ©℗