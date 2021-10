Apple wycofał dostęp do aplikacji ze względu na zawarte w niej „nielegalne treści”. Nie jest jasne, jakie zasady obowiązujące w Chinach zostały złamane. Producent Quran Majeed App podejmuje próby kontaktu z „chińską administracją cyberprzestrzeni”, by rozwiązać problem – podały media.

„Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów (…). Czasem pojawiają się kwestie, co do których możemy nie zgadzać się z rządami” - czytamy w zapisach, dotyczących polityki praw człowieka firmy Apple.

Aplikacja z tekstem Koranu ma w Chinach ponad milion użytkowników. Chiny są jednym z największych rynków zbytu dla produktów oferowanych przez Apple. Komunistyczna Partia Chin oficjalnie uznaje islam za jedną z religii, wyznawanych przez chińskie społeczeństwo, a zarazem władze w Pekinie są oskarżane o łamanie praw człowieka, a nawet ludobójstwo popełniane na muzułmańskiej mniejszości Ujgurów zamieszkującej region Sinciang.

Pod adresem prezesa Apple, Tima Cooka pojawiły się oskarżenia o hipokryzję widoczną w równoczesnej krytyce polityków amerykańskich i milczeniu na temat postępowania chińskich władz w tych samych kwestiach. Cook był zdecydowanym przeciwnikiem decyzji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa o niewpuszczaniu na teren Stanów Zjednoczonych obywateli siedmiu muzułmańskich państw.

W bieżącym tygodniu także inna popularna aplikacja o treściach religijnych Olive Tree's Bible App została wycofana z chińskiego rynku.

W czwartek z kolei Microsoft poinformował, że zamyka swoją sieć społecznościową LinkedIn w Chinach, twierdząc, że „konieczność dostosowania się do chińskiego państwa staje się coraz większym wyzwaniem”. Funkcjonowanie portalu prezentującego ścieżki kariery zostało wcześniej zblokowane w przypadku profili kilku dziennikarzy.