Główny Urząd Statystyczny w wyniku błędów pracowników ujawnił e-maile kilkuset Polaków ze Spisu Powszechnego - poinformował na swojej stronie serwis Niebezpiecznik.pl

Do redakcji serwisu zgłosił się czytelnik, który z kolei zwrócił się do GUS-u z pytaniem ws. konta potrzebnego do dokonania spisu powszechnego. Pracowniczka GUS odpowiadając prawdopodobnie hurtowo na wiele podobnych zapytań, uwidoczniła pozostałych adresatów. Efekt? Obywatel otrzymał listę ponad 500 maili innych pytających. Wkrótce nastąpiły próby nieskutecznego naprawienia tego błędu wraz z ostateczną prośbą o usunięcie maila.

Serwis informuje jeszcze o podobnej sytuacji, gdzie upubliczniono adresy mailowe rachmistrzów. Wystarczyłoby odpowiednio skonfigurować serwery pocztowe GUS-u, a takie błędy nie miałyby miejsca. Więcej na temat ujawnienia danych przez Urząd można przeczytać na stronie Niebezpiecznik.pl.

Przypominamy, że mijają ostatnie godziny do zakończenia Spisu Powszechnego. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jeżeli ktoś nie mógł i nie może nadal z jakiegoś powodu wziąć udziału w spisie, w tym tekście informujemy, co należy zrobić.

Spis powszechny odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby, mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski. Jest obowiązkowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. i potrwa do 30 września. Według najnowszych danych GUS spisało się już ponad 90 proc. z nas. Urząd kieruje też coraz więcej wniosków do sądu o ukaranie nieposłusznych obywateli.