Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć opracowany przez Komisję Europejską ponad rok temu zestaw narzędzi zapewniających cyberbezpieczeństwo , tzw. toolbox. Określa on ogólne zasady oceny ryzyka ze strony dostawców sprzętu i oprogramowania do budowy sieci. Na jego podstawie powstają szczegółowe przepisy krajowe. Wiadomo już, że 5G bez udziału Huaweia powstanie w Szwecji, gdzie aukcja częstotliwości na nową sieć objęła tylko operatorów, którzy do budowy nie użyją chińskich komponentów. We Francji dotyczy to także obecnej infrastruktury czwartej generacji. Operatorzy z tego kraju, którzy mają najwięcej chińskich urządzeń – SFR i Bouygues – zaczęli je już usuwać z 4G (może być używany najwyżej do 2028 r.). Poza Unią gigant z Shenzhen został też wykluczony z rynku brytyjskiego.