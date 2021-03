To, na czym powinna skupić się dyskusja publiczna, to zagrożenie atakami cyfrowymi o podłożu kryminalnym. Można je z grubsza podzielić na dwie grupy. Pierwsza to po prostu kradzieże produktów wirtualnych – oprogramowania, filmów, utworów muzycznych, zdjęć , nagrań, danych osobowych, dokumentów itd.., które mogą być przedmiotem odsprzedaży lub np. narzędziami szantażu. Odrębnym zagadnieniem są włamania do instytucji finansowych, których efektem może być przejęcie środków lub zablokowanie określonych aktywów. Świat przestępczy buduje również bardziej złożone modele biznesowe będące u podstaw ataków cyfrowych, ale nie chcę ich reklamować.