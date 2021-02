To wszystko zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe. Firma doradczo-analityczna Gartner przewiduje, że wartość globalnego rynku chmury obliczeniowej wzrośnie z obecnej kwoty 257,5 mld dol. do 362,2 mld dol. w 2022 r. Oznacza to, że udział usług chmurowych w rynku IT z obecnego poziomu 9,1 proc. skoczy do 14,2 proc. Analitycy Gartnera prognozują, że rosnące zainteresowanie chmurowymi usługami utrzyma się co najmniej do 2024 r.