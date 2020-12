Pandemia koronawirusa spowodowała, że mali przedsiębiorcy zrezygnowali z najmu lokali i wielu z nich aktualnie prowadzi działalność we własnym domu czy mieszkaniu. Organizacja domowego biura to niemałe wyzwanie, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę niewielką przestrzeń, którą dysponujemy. Kolejny aspekt, który niestety wiąże się z aktualną sytuacją na świecie dotyczy finansów. Chodzi o spadek dochodów przedsiębiorstw czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Pandemia to także mniejsze zapasy gotówki. W tym czasie bowiem wiele firm przeznaczyło sporo swoich oszczędności na przeniesienie działalności w pełni do Internetu.

Poszukiwanie oszczędności

To właśnie z wymienionych wcześniej powodów szczególnie istotne okazuje się ograniczenie stałych firmowych wydatków. Element ten trzeba mieć również na uwadze organizując swoje nowe biuro. Osoby, które drukują sporo dokumentów doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie koszty generuje utrzymanie sprawnej drukarki. Na szczęście taką wiedzę posiadają też eksperci z HP, który proponują nam rozwiązanie potrafiące ograniczyć koszty druku nawet o 80 proc.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników na tanie drukowanie, w jakości z której słynie HP, są urządzenia HP Neverstop z serii 1200 – oferują one najniższy koszt uzupełniania tonera wśród drukarek laserowych HP. Zastanawiacie się pewnie, jak oszczędności prezentują się w liczbach bezwzględnych? Po zakupie drukarki na start dysponujemy zakresem aż 5000 tysięcy stron – to blisko dziesięć razy więcej niż inne drukarki laserowe HP w tej samej klasie.

Uzupełnianie zamiast wymiany

No dobrze, ale w jaki sposób udało się ogóle osiągnąć tego rzędu oszczędności? To wszystko dzięki rewolucyjnej technologii zastosowanej po raz pierwszy na świecie w nowych urządzeniach od HP. Inżynierowie wpadli na pomysł, by zamiast każdorazowej wymiany kartridża umożliwić jego uzupełnianie. To proste rozwiązanie okazało się niezwykle skuteczne a jednocześnie pozwala na uzyskanie sporych oszczędności.

Zastanawiacie się pewnie, jak prezentuje się natomiast utrzymanie drukarki w dłuższej perspektywie czasu? To bardzo istotny element, który często jest decydujący, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o zakupie nowego urządzenia. W tym obszarze czeka nas kolejne zaskoczenie, gdyż za około 59 zł możemy wydrukować aż 2500 stron. Właśnie tyle zapłacić trzeba będzie za oryginalny zestaw do uzupełniania tonera HP.

Jeśli obawiacie się, że samo uzupełnianie tonera oznaczać będzie niezwykle skomplikowaną czynność, to nie macie się o co martwić. System ten bowiem został zaprojektowany w taki sposób, że regeneracja urządzenia zajmuje jedynie 15 sekund! Co ważne, rozwiązanie nie wymaga wymiany wkładów ani wyciągania bębna światłoczułego. Oznacza to brak przestojów oraz szybki powrót do pracy – bez zbędnego bałaganu oraz stresu.

Mobilne drukowanie

Urządzenia HP Neverstop z serii 1200 to jednak nie tylko rozwiązanie ekonomiczne, ale także bardzo efektywne. Wysoka jakość druku uzyskiwana jest przy prędkości nawet 20 stron na minutę.

Kolejne udogodnienia pojawiają się z kolei, gdy zdecydujemy się na wybór modelu HP Neverstop 1200w. To wielofunkcyjne urządzenie umożliwia również skanowanie i kopiowanie, lecz dodatkowo wyposażone zostało możliwość połącznia bezprzewodowego WiFi. Rozwiązanie to znacznie ułatwi twoją pracę, tym bardziej, że będziesz mógł skorzystać z dedykowanej aplikacji, którą możesz zainstalować na swoim smartfonie. Dzięki HP Smart pozwoli ci na szybki dostęp i druk dokumentów oraz obrazów z poziomu telefonu a także z serwisu Dropbox oraz Dysku Google. HP Smart prześle także powiadomienie o zakończeniu skanowania czy drukowania, które zostało zlecone.

Neverstop to koniec przestojów

Rozwiązanie zastosowane w urządzeniach HP Neverstop z serii 1200 pozwalające na uzupełnianie tonera bez konieczności jego wymiany w pełni zadowoli osoby, które dużo drukują i obawiają się nagłego wyczerpania tonera. Dzięki tanim zestawom do łatwego uzupełniania z twojej pracy znikną przestoje a sam będziesz mógł zająć najistotniejszymi sprawami dla twojej firmy. Pierwsza na świecie drukarka laserowa bez kartridży pozwoli ci na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy.