- Kiedy dziś wchodzimy w proces poszukiwania mieszkania to mamy, poza sztywnymi preferencjami i możliwościami, pewne marzenia. To oczywiście jest potem weryfikowane przez rynek, podobnie jak to jest z każdym innym zakupem. Zawsze jest budżet, określona lokalizacja, czas. Jednak dostępne oferty są dobrze dopasowane, a świadczy o tym fakt, że wszystkie mieszkania na rynku znajdują swoich nabywców – powiedział podczas Dni Dewelopera Marian Bruliński, architekt, wiceprezes zarządu Obido.