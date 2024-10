Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała rewolucję w funkcjonowaniu takich platform jak Airbnb, które oferują najem krótkoterminowy. Ma to wpłynąć na większą dostępność mieszkań dla osób, które chcą posiadać własne cztery kąty.

– Polska jest liderem w Europie wysokich cen najmu mieszkań. Tak wynika z najnowszego raportu programu badań rozwoju przestrzennego Europy. Młody ludzi nie stać na wyprowadzkę z domu, a jednym z powodów jest to, że coraz częściej mieszkania zamieniane są w hotele – przekonuje w serwisie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

I dodaje, że tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań przypada 20 nowych ofert Airbnb. – Mieszkania, które mogłyby służyć dla normalnego życia są wyciągane z rynku na usługi a'la hotelowe. Jaki jest efekt? Ceny wynajmu długoterminowego rosną. Zmieńmy to – przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej.

Zmiany w najmie krótkoterminowym

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że chcą wprowadzić rejestr lokali, które są wykorzystane na Airbnb po to, aby wyciągnąć je z szarej strefy. Co jeszcze?

– Po drugie system podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest. Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków, są miejscem do życia – podała ministra.

Najem krótkoterminowy w Polsce

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez zespół DELab Uniwersytetu Warszawskiego, krótkoterminowy najem mieszkań stał się powszechnym zjawiskiem w miejscowościach turystycznych, w tym także w Warszawie.

W raporcie podano, ze liczba ofert wystawionych na Airbnb i VRBO w Warszawie wynosiła w lutym 2024 roku 9631, z czego 86 proc. to całe mieszkania.

"Poziom profesjonalizacji jest bardzo wysoki: 74 proc. ofert należy do podmiotów zarządzających co najmniej 4 ofertami, a 91 proc. ofert to usługi, które nie należą do „ekonomii współdzielenia”. Poziom koncentracji dobrze ilustruje fakt, że 5 proc. profili odpowiadało za 51 proc. aktywnych ofert oraz 73 proc. przychodów w 2023 roku. Oferty są silnie skoncentrowane również przestrzennie: 75 proc. znajduje się w promieniu 5 km od stacji metra Centrum" – czytamy.

Udział mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy

Jak podano, udział całych mieszkań wystawionych na Airbnb i VRBO wynosi ok. 0,7 proc. zasobów mieszkalnych w Warszawie; w Śródmieściu udział ten wynosi ok. 3,5 proc. Udział ten ma trend wzrostowy, gdyż podaż na Airbnb i VRBO dynamicznie rośnie: roczny wzrost osiągnął ponad 35 proc. w 2023 roku.

W roku 2023 średnio na 100 mieszkań w Śródmieściu ok. 4 znajdywały się na Airbnb – z tego ok. 3,5 stanowiły oferty najmu całych mieszkań.

"W roku 2023 na każde 100 nowych mieszkań oddanych do użytku w Warszawie, na platformach Airbnb/VRBO pojawiało się niemal 20 zupełnie nowych ofert, które pozostawały aktywne na platformach przy najmniej do końca roku. Poza Żoliborzem, Śródmieściem i Ochotą, najwyższy wskaźnik można było zaobserwować na Woli i Pradze Północ. W tych dzielnicach w tym samym czasie w którym oddawano do użytku 100 nowych mieszkań, na platformach dodawano, odpowiednio, niemal 70 i 40 nowych ofert które pozostawały aktywne do końca roku" – czytamy w raporcie.