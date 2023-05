Użytkowanie wieczyste to forma prawna związana z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Jest to prawo, które nadaje osobie fizycznej lub prawnej uprawnienia do korzystania z danej nieruchomości przez określony czas, zazwyczaj na wiele lat - bez prawa własności.

Osoba z użytkowaniem wieczystym ma prawo do używania, czerpania korzyści i dysponowania nieruchomością, na której zostało ustanowione to prawo. Może ona budować na nieruchomości, wynajmować ją, pobierać opłaty za korzystanie z niej lub sprzedawać to prawo użytkowania wieczystego.

Użytkowanie wieczyste nie jest równoznaczne z prawem własności. Może być stosowane zarówno w celach mieszkalnych, jak i komercyjnych.