Minister rozwoju i technologii pytany w czwartek w radiu Plus o rozwiązania prawne ws. regulacji hurtowego rynku mieszkań, nad którymi pracuje resort wskazał: "Mamy kilka rozwiązań. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni je przedstawimy".

"Nie chcielibyśmy, żeby dzisiaj lepiej opłacało się sprzedać deweloperowi mieszkanie już gotowe funduszowi inwestycyjnemu niż Janowi Kowalskiemu. To on musi mieć pierwszeństwo w nabyciu mieszkania" - podkreślił minister. Dodał, że teraz "widzimy taką tendencję".

Według Waldemara Budy fundusze inwestycyjne powinny być "bardziej deweloperami". "Chcielibyśmy, żeby więcej budowały, niż podbierały mieszkań z rynku, bo wtedy jest problem podażowy z punktu widzenia Jana Kowalskiego" - mówił szef resortu rozwoju i technologii. Dodał, że mieszkania, które wybudują fundusze, "to powinno być coś in plus".

Buda pytany, na czym miałoby polegać utrudnienie dla funduszy inwestycyjnych w zakupie nieruchomości, powiedział: "Możemy z rynku pierwotnego ograniczyć nabycie takich mieszkań. (...) Mogą być to rozwiązania również podatkowe". Zastrzegł, że decyzja polityczna w tej sprawie "będzie na wyższym poziomie".

"Mamy też dzisiaj sytuację taką, w której od 2023 r. na ryczałcie od wynajmu są wyłącznie indywidualne osoby, które wynajmują mieszkania, natomiast ktoś, kto jest na CIT będzie nadal na CIT - tutaj też można nad tym pomyśleć" - wskazał. Zwrócił uwagę, że "jest podatek od budynków, którym też można tutaj wysterować pewne zdarzenia na rynku".

Buda wyraził niepokój z powodu tego, że fundusze ingerują w proces tworzenia przepisów w tej sprawie. "Mamy kilka zdarzeń, które bardzo źle wyglądają z punktu widzenia tego, co fundusze robią, próbując zatrzymać prace nad tym projektem. To osobiście nawet mnie dotyczy i martwię się z tego powodu, że do tego aż się dopuszczają fundusze i osoby przez nie wynajęte" - powiedział.

18 października premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej mówił, że dla funduszy kupujących hurtowo mieszkania w Polsce będzie wprowadzona prawdopodobnie dodatkowa opłata. Dodał, że prace prowadzone są przez resort rozwoju i technologii.

W drugiej połowie października szef MRiT poinformował PAP, że "Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi intensywne prace nad regulacją hurtowego rynku mieszkań". Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach przedstawi gotowe rozwiązania prawne, "by nabywcy indywidualni jak najszybciej byli preferowani w zakupie mieszkania". Jak wskazał: "rodziny nie powinny przecież konkurować o mieszkania z funduszami inwestycyjnymi". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

