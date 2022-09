Ścigaj we wtorek w rozmowie w Radiu Wrocław został zapytana o akcję tanich mieszkań dla uchodźców z Ukrainy, której pomysł pojawił się już na początku lata tego roku w związku z napływem wojennych uciekinierów ze Wschodu.

„Mam nadzieję, że (program) zostanie uruchomiony bardzo szybko, pilotażowo, bo on dotyczy głównie rzeczywiście wzbogacenia gospodarki komunalnej samorządów i poprawy ilościowej, ale nie będzie skierowany tylko i wyłącznie do uchodźców. Taki program będzie obejmował mieszkanie, pracę i edukację i będzie skierowany do wszystkich, którzy takiej sytuacji w nowym miejscu potrzebują, np. samotnych mam, np. osób niepełnosprawnych, np. repatriantów, czy uchodźców z Ukrainy” - powiedziała Ścigaj.

Dodała, że program udało się skonsultować na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, więc ma już pozytywną opinię.

„Jeszcze niektóre szczegóły wymagają dopracowania, ponieważ on łączy pewne elementy, które do tej pory były w różnych resortach i tam są też różne legislacyjne rozwiązania, które trzeba dopasować np. Społeczne Agencje Najmu, współpraca z samorządem, czy możliwość przekazania środków publicznych do osoby prywatnej, która wyremontuje mieszkanie, a potem ona wydzierżawi je do gminy. To jest dość skomplikowany twór prawny” - wyjaśniła minister.

Tanie mieszkanie - pilotaż w tym roku

Zaznaczyła, że jeszcze w tym roku rząd chce przeprowadzić pilotaż tego programu i w jego ramach to będzie około 100 takich tanich mieszkań oddanych potrzebującym w trzech regionach Polski. Nie rozstrzygnięto jeszcze jakie to będą regiony czy miasta.

„Ja mam nadzieję, że ten program będzie wpisany w strategię 5-letnią i każdego roku, w miarę możliwości finansowych, one będą się pojawiać i to będzie taki trochę samograj, że on będzie takim mechanizmem napędowym i to się będzie powielać w różnych miejscach. Docelowo ja nie chcę powiedzieć ile to będzie. Natomiast w przyszłym roku to mam nadzieję, że kolejne 500-600 takich miejsc w Polsce uda się uruchomić” - mówiła Ścigaj.

Około 100 tys. zł na jeden lokal

Pytana o koszty i fundusze przeznaczone na jeden lokal odpowiedziała, że będzie to około 100 tys. zł.

„Zakładamy, że tu będzie dofinansowanie do 100 tys. na jedno miejsce, na jeden lokal, który będzie przez 5 lat w dostępności dla samorządu. To jest kwota do 100 tys., dlatego że oczywiście ona będzie oszacowana na podstawie takiego wyliczenia, ile potrzeba, bo w jednym mieszkaniu potrzeba, nie wiem, zrobić centralne ogrzewanie, a w drugim pomalować ściany. To tak będzie mniej więcej wyglądać, więc nie da się powiedzieć dokładnie, że to będzie za każdym razem 100 tysięcy, ale mniej więcej tak się udało oszacować te koszty. Zobaczymy, czy w przyszłym roku to nie będzie kwota wyższa, no bo to po tym pilotażu się okaże, czy rzeczywiście ona wystarczy, czy nie” - powiedziała Ścigaj.(PAP)

autor: Roman Skiba

ros/ par/