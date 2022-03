Uchylone będą przepisy upoważniające do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ich zadania ma spełniać strategia rozwoju gminy. To w jej ramach powstanie model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Znajdą się w niej także ustalenia i rekomendacje dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Zmiany będą też dotyczyć procedury planistycznej (ujednolicenie przepisów , skrócenie procedur), w tym wprowadzenia formy konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej.