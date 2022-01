Zatem w opisanej przez czytelnika sytuacji za umorzeniem długu nie może przemawiać ani występowanie COVID-19, ani brak wykorzystywania w działalności gospodarczej jednego z budynków. Skoro bowiem podatnik posiada pewien majątek , to organ podatkowy nie może stosować umorzeń, ma bowiem możliwość przymusowego wyegzekwowania podatku. W tej sytuacji nie ma podstaw, aby się odwołać do SKO. Warto jednak rozważyć skierowanie do wójta gminy wniosku o rozłożenie na raty zaległości.