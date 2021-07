Co najważniejsze, mając na uwadze treść poprzedniego projektu (przypomnijmy – trafił on do Sejmu, ale nie doszło do jego pierwszego czytania na wniosek samej autorki regulacji ze względu na konieczność wprowadzenia daleko idących autopoprawek), tym razem regulacja jest zawężona do obszaru Jaworzna i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących. To tam w okresie dwóch lat od przyjęcia ustawy będzie można dokonać zamiany nieruchomości w przypadku projektów m.in. dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii dążących do poprawy jakości powietrza, technologii wodorowej, lotnictwa czy przemysłu tworzyw sztucznych. – Nowe rozwiązania to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które widzą w tym szanse rozwojowe – czytamy w rządowym komunikacie. Inną nowością jest możliwość zawarcia umowy zamiany wyłącznie przez państwowe osoby prawne, osoby prawne, w których większość akcji posiada Skarb Państwa lub jednostka Samorządu Terytorialnego.