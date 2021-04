REIT-y mogą stymulować rozwój rynku nieruchomości, przyczyniając się do jeszcze większej profesjonalizacji usług oraz finansowania nowych projektów opierającego się na znacząco większym, niż to ma dotychczas miejsce, zaangażowaniu kapitału krajowego.

Dla indywidualnego inwestora możliwości inwestowania w spółki REIT pozwolą na uzyskiwanie dochodów z najmu powierzchni komercyjnych. Inwestowanie w takie nieruchomości przynoszące stały dochód nie byłoby, jak to ma miejsce dzisiaj, ograniczone wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych lub dużych przedsiębiorców. Nie byłoby również otwarte wyłącznie dla osób bardzo zamożnych, lokujących dzisiaj nadwyżki finansowe na rynku nieruchomości. REIT-y mogą umożliwić inwestowanie wszystkim tym, którzy chcieliby dywersyfikować swoje oszczędności, przeznaczając nawet niewielkie kwoty na inwestycję w najem nieruchomości. Otworzyłoby to możliwość uzyskiwania dochodów z najmu nieruchomości położonych w Polsce w segmentach takich, jak np. magazyny, nieruchomości handlowe i biurowe czy nieruchomości hotelowe. Obecnie są to nieruchomości, z najmu których mogą czerpać zyski przede wszystkim instytucjonalni inwestorzy.

Wprowadzając regulacje dotyczące REIT-ów, wdrożono by również instrument przyczyniający się do rozwoju i popularyzacji w Polsce atrakcyjnych form długookresowego gromadzenia kapitału, jakimi są systematyczne inwestycje w spółki typowo dywidendowe. W przypadku REIT, dodajmy, szczególnie atrakcyjne pod tym względem spółki. Niezależnie bowiem od szczegółowych rozwiązań, jakie zostaną zawarte w projekcie ustawy (tego jeszcze nie chcemy przesądzać na obecnym etapie), krajowe REIT-y będą działały w ramach specjalnego systemu prawno-podatkowego i związanego z nim, ciążącego na nich, zobowiązania do regularnej wypłaty niemal całości wypracowanych dochodów inwestorom. Biorąc pod uwagę obecną przeciętną charakterystykę spółek akcyjnych na rynku GPW, pojawienie się oferty inwestowania w ramach REIT byłoby w tym kontekście zupełnie nową jakością, a przez to jednym z czynników przyczyniających się do dalszego rozwoju polskiego rynku papierów wartościowych.