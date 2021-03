Do spieniężenia udziału doszło przed upływem 5 lat od nabycia go w drodze darowizny. Pytanie dotyczyło tego, czy w takiej sytuacji kobieta będzie musiała zapłacić PIT od otrzymanych 97 tys. zł. Uważała, że nie ma takiego obowiązku, ponieważ wartość otrzymanej spłaty nie przekroczyła wartości darowizny. Darowizna ta co do zasady podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ale ze względu na jej terminowe zgłoszenie do urzędu skarbowego była zwolniona z daniny.