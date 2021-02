Gdy weszła w życie nowelizacja, resort finansów zaprezentował pogląd, że jeśli wynajmujący jest zarejestrowanym przedsiębiorcą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, to czynsz powinien zawsze trafiać na rachunek widniejący na białej liście. – Wprawdzie potocznie nazywamy to najmem prywatnym, ale mówimy przecież o podatniku VAT czynnym – bo tylko takiego podatnika dotyczą regulacje o zapłacie na rachunek z wykazu. Nie jest tak, że ta sama osoba występuje w jednych transakcjach jako podatnik VAT czynny, a w drugich jako podatnik VAT zwolniony. Jeżeli ktoś jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to dotyczą go regulacje o wykazie, nawet jeżeli świadczy usługi zwolnione z VAT – tłumaczył 10 grudnia 2019 r. w wywiadzie udzielonym DGP Zbigniew Makowski, wicedyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.