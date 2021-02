W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że spełnienie ww. przesłanek z art. 674 prowadzi do takiego skutku, jak gdyby strony złożyły oświadczenie w sprawie przedłużenia dotychczasowej umowy na czas nieoznaczony na dotychczasowych warunkach (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 10 września 2015 r., sygn. akt I ACa 90/15). Jednak w opisywanym przypadku takie założenie byłoby niewłaściwe. Warto bowiem zauważyć, że gmina wysunęła wobec spółki roszczenie o wydanie nieruchomości po zakończeniu umowy dzierżawy, a w konsekwencji gmina nie akceptuje kontynuacji umownego stosunku dzierżawy. W ocenie opisanej przez czytelnika sytuacji pomocne może być stanowisko zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt III Ca 65/19. W stanie faktycznym tej sprawy gmina również domagała się zwrotu od przedsiębiorcy nieruchomości po zakończeniu umowy dzierżawy. Sąd przyznał w wyroku rację gminie, m.in. wskazując, że brak było przesłanek do dorozumianego przedłużenia umowy dzierżawy. W argumentacji wskazano, że gmina (podmiot publiczny) będąca właścicielem nieruchomości i wyrażająca wolę odzyskania nieruchomości, pobierała nie czynsz, a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie. Co istotne, w tej sprawie również toczyły się negocjacje pomiędzy stronami co do spłaty zadłużenia, co jednak nie pozwoliło na uznanie, że dzierżawa uległa przedłużeniu. Ostatecznie sąd nakazał m.in. wydanie gminie nieruchomości z powodu braku podstaw do zajmowania jej przez przedsiębiorcę.