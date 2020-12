Nowelizacja wprowadza wyższe wsparcie dla gmin, które chcą budować mieszkania komunalne. Państwo ma pokryć do 80 proc. kosztów takiej inwestycji. Wzrośnie również wysokość grantów przyznawanych z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczanych na budowę mieszkań społecznych. Ustawa zakłada wprowadzenie dopłat do czynszu w programie „Mieszkanie na start”. Nowością jest to, że będą mogły się o nią ubiegać również osoby, które nie posiadają zdolności czynszowej.