Właściciele firm zajmujących się sprzedażą oryginalnych produktów otrzymują od właścicieli marek listy wzywające do zaniechania naruszeń praw do znaków towarowych – z reguły znaków unijnych. Częstokroć takie wezwania trafiają do sprzedających elektronikę, perfumy czy kosmetyki. Sprzedawcy najczęściej bronią się argumentem, że towary będące przedmiotem obrotu są oryginalne, nieuszkodzone, a więc pełnowartościowe. A wobec tego nie może dojść do naruszenia praw. Niestety jest to błędna argumentacja.