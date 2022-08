Analizę podanego zapytania warto zapoczątkować odniesieniem się do istoty spółki cywilnej. Spółka ta ma normatywne podstawy w kodeksie cywilnym. Na kanwie tych regulacji w orzecznictwie sądowym (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 2231/14) akcentuje się, że spółka cywilna w obecnym stanie prawnym nie ma podmiotowości prawnej, jest wyłącznie stosunkiem o charakterze zobowiązaniowym (umową) zawartym pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami (art. 860 par. 1 k.c.). Co wymaga jednak podkreślenia, mimo powiązania wspólników stosunkiem cywilnoprawnym (umową), w znaczeniu formalnoprawnym są oni odrębnymi przedsiębiorcami. Ma to uzasadnienie w art. 4 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.