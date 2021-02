O problemie pisaliśmy już w październiku. Prawnicy zwracali wówczas uwagę, że terminy „basen” i „aquapark” nie są zdefiniowane w przepisach, co może prowadzić do problemów interpretacyjnych w momencie, gdy takie zwroty wystąpią w rozporządzeniu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w najnowszym projekcie rozporządzenia, na co zwrócił uwagę rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. W swoim wystąpieniu do ministra zdrowia zauważa, że takie różnicowanie działalności obiektów, które w zasadzie funkcjonują na podobnych zasadach, będzie budziło wiele wątpliwości interpretacyjnych. Rzecznik MŚP podkreślił, że w aktach normatywnych mamy zazwyczaj do czynienia z określeniem „pływalnia”. W rozumieniu ustawowym jest to „obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli”. Musi on posiadać co najmniej jedną nieckę basenową, a także być wyposażony w szatnie, natryski i urządzenia sanitarne. Wymienione kryteria spełnia więc również znacząca większość aquaparków. Tymczasem na ostatniej konferencji prasowej zapowiedziano, że w reżimie sanitarnym otworzyć mogą się jedynie baseny, natomiast aquaparki pozostaną zamknięte. Na nielogiczność takiego działania również zwraca uwagę rzecznik MŚP, wskazując choćby sytuację, w której przedsiębiorca nie będzie wiedział, czy może udostępnić gościom basen sportowy znajdujący się na terenie aquaparku.