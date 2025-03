Zrozumienie zasad dotyczących nowego PKD jest kluczowe, aby uniknąć problemów z przeklasyfikowaniem i uniknąć automatycznego procesu, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku.

1 stycznia 2025 roku weszła w życie nowa wersja Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2025. Zmiana oznacza nie tylko nową klasyfikację, ale także obowiązki dla przedsiębiorców, szczególnie tych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i rejestrze REGON. Choć okres przejściowy potrwa do końca 2026 roku, przedsiębiorcy muszą już teraz przygotować się na zmiany, które będą miały wpływ na ich działalność.

Nowe zasady PKD i okres przejściowy

Z dniem 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2025. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, przedsiębiorcy będą musieli przejść na nowy system, który będzie stosowany we wszelkiej dokumentacji urzędowej, w tym w rejestrach publicznych. Klasyfikacja ta zastępuje poprzednią wersję, PKD 2007, która będzie mogła być stosowana tylko do końca 2026 roku.

Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność dokonania zmiany kodu PKD w przypadku każdej modyfikacji przedmiotu działalności, na przykład przy składaniu wniosku o zmianę w KRS. Takie osoby będą musiały dostosować swoją działalność do nowej klasyfikacji PKD 2025. Warto dodać, że jeśli przedsiębiorca nie zgłosi wniosku o zmianę do końca 2026 roku, to z dniem 1 stycznia 2027 roku dojdzie do automatycznego przeklasyfikowania kodów PKD na nowe zasady, co może wiązać się z kłopotami administracyjnymi.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Jednym z najważniejszych aspektów zmiany PKD jest to, że przedsiębiorcy będą musieli dokonać samodzielnego przeklasyfikowania przedmiotu swojej działalności z PKD 2007 na PKD 2025 w przypadku zmiany przedmiotu działalności w KRS. Będzie to dotyczyło nie tylko nowych podmiotów, ale także firm, które już wcześniej były zarejestrowane w KRS lub w rejestrze REGON. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy złożą zmianę do końca 2026 r., mają czas na samodzielne przeklasyfikowanie swojego kodu. Po tym okresie, od 2027 roku, dojdzie do automatycznego przypisania kodów PKD 2025 przez administrację publiczną.

Dodatkowo, dla podmiotów prowadzących działalność z kodem PKD 93.29.Z (dotyczący działalności rozrywkowej), które były zarejestrowane na podstawie klasyfikacji PKD 2007, zostało ustalone, że będą miały czas na jej stosowanie do końca 2025 roku. Zmiana ta związana jest z koniecznością dokładniejszego określenia rodzaju działalności, np. w kontekście „escape roomów” i zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

Zmiana w umowie spółki a nowy kod PKD

Zmiany w PKD mają także wpływ na umowy spółek handlowych. W momencie zakładania nowej spółki lub zmiany przedmiotu działalności spółki, przedsiębiorcy muszą wskazać w umowie spółki lub statucie firmy przedmiot działalności na podstawie PKD. Jest to obowiązkowy element każdej umowy, a sąd rejestrowy sprawdza, czy przedmiot działalności jest zgodny z zapisami w klasyfikacji. Ponadto, przedsiębiorcy mogą wskazać do dziesięciu pozycji kodów PKD w umowie spółki, jednak zaleca się, aby przedmiot działalności był określony na poziomie działu, a nie podklasy. Zbyt szczegółowe przypisanie może w przyszłości prowadzić do konieczności modyfikacji umowy spółki, jeśli działalność będzie musiała być rozszerzona lub zmodyfikowana.

Co sprawdza sąd rejestrowy?

Sąd rejestrowy, przy rozpatrywaniu wniosków o zmianę przedmiotu działalności, weryfikuje, czy opis przedmiotu działalności jest zgodny z zapisami w klasyfikacji PKD. Warto pamiętać, że przed 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy mogli zgłaszać przedmioty działalności w KRS, które nie były zgodne z opisami w klasyfikacji PKD. Obecnie ta zasada została zmieniona, a spółki muszą dostosować się do szczegółowych zapisów w PKD. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą precyzyjnie wskazać przedmiot działalności, aby uniknąć problemów w przyszłości.

PKD 2025

Zmiany związane z wprowadzeniem PKD 2025 mają ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Okres przejściowy do końca 2026 roku to ostatnia szansa na samodzielne dostosowanie działalności do nowych wymogów, bez obaw o automatyczne przeklasyfikowanie. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że już teraz powinni składać wnioski o zmianę przedmiotu działalności w KRS zgodnie z nową klasyfikacją, aby uniknąć późniejszych problemów administracyjnych. Dostosowanie kodów PKD do wymogów PKD 2025 jest niezbędne, aby działać zgodnie z przepisami i uniknąć komplikacji w przyszłości.