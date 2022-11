Jest to już 15. edycja Top Marki - badania prowadzonego przez magazyn "Press" i Press-Service Monitoring Mediów. W tym roku analizie poddano 500 brandów z 50 branż i uszeregowano je wg siły marki.

DGP w Top Trend 2021

Dziennik Gazeta Prawna w kategorii „prasa” znalazł się na 4. miejscu, wyprzedzając: Rzeczpospolitą, Forbes (edycja polska), Wprost, Puls Biznesu, Newsweek Polska i Politykę. W kategorii tej za najsilniejszą markę uznano Gazetę Wyborczą. Miejsca drugie i trzecie zajęły odpowiednio: "Przegląd sportowy" i "Super Express".

Jak podali w uzasadnieniu twórcy rankingu, na czwarte miejsce w zestawieniu DGP zapracował m.in. „licznymi publikacjami przybliżającymi niuanse związane ze zmianami w prawie, zwłaszcza planowanymi, a potem wdrożonymi w ramach Polskiego Ładu. Tytuł poświęcił też sporo miejsca sporowi z Czechami o Turów, statusowi uchodźców z Ukrainy i przepisom ograniczającym handel w niedziele".

Metodologia - co i jak badano

W 15. edycji rankingu Top Marka analizie poddano 70 mln materiałów z prasy i internetu, w tym z mediów społecznościowych. To – jak piszą organizatorzy badania - mniej niż przed dwoma laty i przed rokiem (wtedy było ich 108 mln). Głównym powodem jest mniejsze zainteresowanie pandemią – a to oznacza znaczący spadek liczby tekstów na jej temat. Podobnie jest w przypadku wojny w Ukrainie, o której dużo pisano w pierwszych jej miesiącach, natomiast później zainteresowanie spadło. Trzecim powodem, który podają autorzy rankingu jest coraz większe wyzwanie podczas pozyskiwania w sposób legalny danych z monitoringu social mediów.

Na owe 70 mln wzmianek złożyły się ponad 2 mln tekstów prasowych i 14 mln publikacji internetowych oraz 54 mln postów, które ukazały się na ogólnodostępnych profilach na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie miedzy 1 lipca 2021 a 30 czerwca 2022 roku.

W rankingu znalazło się 50 branż, a do każdej z nich trafiło 10 marek o największej liczbie wzmianek. Wszystkie wzmianki przeliczono i przyporządkowano do materiałów prasowych publikowanych w serwisach internetowych i w social mediach, do tekstów mono- i wielotematycznych, oszacowano impact i indeks sentymentu każdej. Zbadano też jaka była tematyka publikacji oraz postów, by określić co wpływa na zainteresowanie mediów i użytkowników social mediów danym brandem.

Kluczowym wskaźnikiem, według którego powstał ranking całościowy oraz rankingi branżowe, jest siła marki. Składają się na nią wartości pozwalające ocenić świadomość marki w mediach pod względem liczby i zasięgu wzmianek. Najważniejszy jest jednak impakt czyli szacowane dotarcie informacji o marce do odbiorcy, wyliczane na podstawie wielu różnych składowych, m.in. zasięgów (nakład, miesięczna liczba unikalnych użytkowników, liczba obserwujących na portalach społecznościowych), zwyczajów czytelników i odbiorców, które mają wpływ na dotarcie treści czy specyfiki poszczególnych mediów. Ważną składową jest też indeks sentymentu, który otrzymano na podstawie analizy opublikowanych treści pod kątem ich wydźwięku, a następnie wyliczono proporcje miedzy liczba wzmianek pozytywnych, negatywnych i neutralnych.