Największym podatnikiem na rynku mediów jest Cyfrowy Polsat, który według danych Ministerstwa Finansów z dochodu za ubiegły rok odprowadził do budżetu państwa prawie 720 mln zł. Nawet jeśli nie uwzględnimy tej firmy, bo działa w wielu branżach - także m.in. w telekomunikacji i energetyce - to i tak jej czysto mediowe spółki - Telewizja Polsat i Polsat Media - wniosły do państwowej kasy łącznie 83,6 mln zł w podatkach. To daje im trzecie miejsce - za TVN, którego dwie spółki zapłaciły łącznie 83,8 mln zł.

Należąca do amerykańskiego koncernu Warner Bros. Discovery telewizja z ul. Wiertniczej ma dwukrotnie większy wkład do polskiego budżetu niż działające nad Wisłą oddziały big techów - Google’a i Facebooka (41,4 mln zł od trzech spółek). Indywidualnie właściciel największej wyszukiwarki (bez spółki chmurowej) ustępuje zaś Wirtualnej Polsce. W sumie media z obcym kapitałem wniosły do krajowego budżetu 244 mln zł podatków za ubiegły rok - prawie dwa razy tyle ile media mające polskich właścicieli (135 mln zł). Jeżeli jednak wliczymy spółkę Cyfrowy Polsat , to szala zdecydowanie przechyla się w drugą stronę. Natomiast największą dywidendę na rynku mediów zainkasowali w ubiegłym roku właściciele spółki, która wcale nie była liderem pod względem przychodów. Grupa RMF wypłaciła swoim udziałowcom prawie 184 mln zł. Większość tych środków pochodziła z zysku za 2020 r., a ok. 13 mln zł zaliczkowo z zysku za 2021 r. Swoją cegiełkę (1,2 mln zł dywidendy) dołożyła spółka Multimedia, nadawca sieci RMF Maxx.