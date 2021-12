Jak czytamy dalej w komunikacie przegłosowana w Sejmie ustawa LEX TVN wprost uderza w TVN, który działa w Polsce nieprzerwanie od 24 lat patrząc każdej władzy na ręce i broniąc podstawowych wartości demokratycznych, takich jak prawo do rzetelnych informacji i wolność wyboru wyrażająca się m.in. poprzez dostęp do różnorodnych programów i rozrywki.

Jako niezależne media, które są gwarantem istnienia demokracji, możemy obronić się jedynie działając wspólnie i mówiąc solidarnie jednym, silnym głosem. Dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie, które pozwoliło nam już raz skutecznie zatrzymać LEX TVN. Niestety zagrożenie niespodziewanie powróciło.

Jeśli zdecydują się Państwo ponownie zaangażować się w obronę wolności mediów w Polsce, zwracamy się z serdeczną prośbą o udostępnienie w Państwa serwisach informacji oraz linku do apelu w obronie TVN: apel.tvn.pl, który Państwa odbiorcy będą mogli podpisywać.

Na dzisiejsze popołudnie w wielu polskich miastach zaplanowano manifestacje w obronie TVN i innych wolnych mediów.

Główny protest w Warszawie pod hasłem „Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska” ma się rozpocząć o godzinie 19 przed Pałacem Prezydenckim.

Apel w obronie TVN

Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.

Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.

W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN.

Od niedzieli będziemy informować o możliwości poparcia apelu za pośrednictwem wszystkich kanałów TVN. Bardzo zależy nam na tym, by dzięki Państwa pomocy podpisało go jak najwięcej osób w całej Polsce. Głęboko wierzymy, że powszechny sprzeciw pomoże skutecznie zatrzymać LEX TVN.

Z poważaniem,

TVN Grupa Discovery