„Nie ma żadnych podstaw prawnych do ograniczania PKN Orlen w wykonywaniu praw z nabytych udziałów” – deklarował prezes spółki Daniel Obajtek wczoraj przed południem na Twitterze. Dodał, że „transakcja zakupu Polska Press została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uzyskaniu ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK” i Orlen „wykorzysta wszystkie dostępne środki w celu ochrony swoich praw”.

‒ Postanowienie sądu oznacza, że decyzja UOKiK o zgodzie na przejęcie Polska Press przez Orlen przestała być prawomocna – wyjaśnia Cezary Banasiński, który był szefem urzędu antymonopolowego w latach 2001‒2007, a obecnie jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji UW. ‒ Obowiązuje więc reguła „stand still”: zmiany, jakie Orlen już wprowadził w spółce, zachowują moc, ale do czasu wydania wyroku nie może już nic więcej zrobić – mówi. Dodaje, że podczas swojej kadencji w UOKiK nie miał do czynienia z podobnym przypadkiem. ‒ RPO ingeruje w sytuacjach zupełnie nadzwyczajnych. A strony koncentracji nigdy nie zaskarżają pozytywnej decyzji regulatora – stwierdza.

„W ocenie Prezesa UOKiK, sąd w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania” – stwierdza regulator w komunikacie. „Automatyczne wstrzymywanie zgód koncentracyjnych, gdy wątpliwości co do zasadności decyzji nie znajdują solidnych podstaw, jest niepokojącym precedensem, który niewątpliwie może godzić w prawa przedsiębiorców. Taka interpretacja przepisów zwiększa niepewność co do sytuacji prawnej oraz może istotnie opóźniać realizację transakcji gospodarczych, generując szereg ryzyk z tym związanych, w tym w zakresie inwestycji zagranicznych” – uważa.