Będzie to zasadnicza zmiana wobec roku 2020, który był dla całego rynku reklamy najgorszy od 2009 r. ‒ łączne obroty spadły wobec ub.r. o 8,6 proc., do 9 mld zł. I tylko reklama online zanotowała wtedy wzrost ‒ o 4,6 proc., do 3,7 mld zł. Jak podaje Publicis Groupe, zwiększyło to jej udział w torcie reklamowym z niespełna 36 proc. do ponad 41 proc., goni więc telewizję, mającą prawie 44 proc.