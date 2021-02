To pierwsze ze spotkań, jakie Gowin zapowiedział w tej sprawie. Kolejne mają się odbyć z przedstawicielami branży reklamowej i e-commerce, która również ucierpi na nowej daninie. – Rząd broni się, że podatek obejmie duże i zasobne podmioty, a prawda jest taka, że ta danina może zniszczyć wiele małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Marcin Ochmański, prezes spółki Warexpo, operatora nośników reklamowych. – To zarówno operatorzy nośników reklamowych, firmy prywatne czy rodzinne, jak i podwykonawcy, którzy żyją z zamówień tych mniejszych i większych biznesów. W mojej branży są podmioty, które nie przeżyją odprowadzania 7–15 proc. przychodów. Średnia rentowność w branży to 5 proc., a rynek reklamy stracił w 2020 r. prawie 40 proc. przychodów. Gdyby podatek reklamowy obowiązywał, to w 2019 r. nasz zysk zmniejszyłby się o 81 proc., a w 2020 r. strata powiększyłaby się o 39 proc. – dodaje.