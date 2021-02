Sprawa podatku medialnego urasta do rangi poważnego problemu natury politycznej dla Zjednoczonej Prawicy. Sceptycznie o projekcie wypowiadają się politycy Porozumienia, którzy m.in. uznają, że nie można nakładać nowych podatków w dobie kryzysu pandemicznego. Z kolei ziobryści, choć również dystansują się od projektu, to nie wykluczają jego poparcia. Choć, jak słyszymy, nie za darmo. Jak wynika z naszych ustaleń, Solidarna Polska będzie naciskać, by PiS w zamian dał zielone światło dla przygotowanego przez ziobrystów projektu ustawy o wolności słowa w internecie. – Dotąd słyszeliśmy narzekania, że nasze regulacje będą trudno egzekwowalne, zwłaszcza wobec zagranicznych graczy. No więc teraz, gdy premier przygotował projekt dotyczący ich opodatkowania, łatwiej będzie tę odpowiedzialność egzekwować. Dlatego uważamy, że oba projekty – podatku medialnego i o wolności słowa w internecie – trzeba potraktować jako jeden pakiet – argumentuje współpracownik Zbigniewa Ziobry.