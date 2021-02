Zasadą jest jednak możliwość zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów podatkowych, jeśli mają choćby pośredni związek z przychodami lub zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów. To od dochodu, a więc od przychodu pomniejszonego o koszty, płacimy PIT lub CIT . Kosztem niekiedy może być również zapłacony inny podatek, ale w wielu przypadkach ustawodawca wyłączył taką możliwość.

Dlaczego fiskus jedne podatki i składki pozwala zaliczać do kosztów i odliczać, a innych nie? – Nie ma żadnego ogólnego klucza działania prawodawcy – przyznaje Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię. Zwraca uwagę, że regulują to nie tylko ustawy o PIT i CIT, lecz także inne ustawy, niepodatkowe.

– W efekcie płatnicy zapłacą nową daninę, nie odliczą jej od PIT ani od CIT i nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to podwyższenie efektywnej stawki podatku PIT/CIT dla takich przedsiębiorców – wskazuje Piotr Andrzejak.

Podobny efekt już występuje u wspólników spółek komandytowych i części jawnych. Od 1 stycznia br. spółki komandytowe oraz niektóre jawne uzyskały bowiem status podatnika CIT, chyba że wspólnicy (dotyczy to tylko spółek komandytowych) postanowili odroczyć zmianę do 1 maja br. W efekcie mamy dwukrotne opodatkowanie – na poziomie wspólnika i na poziomie spółki.

Zasadniczo katalog wydatków, które są wyłączone z kosztów, wynika z art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT. Poza powyższymi przykładami, do kosztów nie można zaliczać tzw. dodatkowych opłat, a więc różnego rodzaju sankcji. Chodzi np. o obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. opłatę cukrową i tzw. opłatę od małpek (alkoholi w buteleczkach o objętości do 300 ml). Jeśli firma ich nie zapłaci, odpowiedni organ może nałożyć sankcję, czyli właśnie dodatkową opłatę.

Tak samo jest w przypadku dodatkowej opłaty produktowej. Chodzi o przedsiębiorstwa wprowadzające produkty na rynek, a które nie osiągają wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zasadniczo muszą one płacić opłatę produktową. Jeśli jej nie uiszczą, grozi im dodatkowa opłata – 50-proc. sankcja. Nie można jej wliczyć do kosztów.

Co więcej, od 1 stycznia 2018 r. również samych nagród i premii, jakie firma wypłaca z zysku po jego opodatkowaniu, nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie. Firma wypracowuje bowiem zysk, od którego musi zapłacić podatek dochodowy. Jeśli później wypłaci go w formie premii lub nagród, nie może ich zaliczyć do kosztów. Gdy jednak premie lub nagrody wypłaci pracownikom wcześniej, ze środków obrotowych, wydatek będzie kosztem.