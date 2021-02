Rozumiem jednak, że tak radykalna forma protestu, jaką przyjęła część sygnatariuszy listu otwartego, nie była obliczona na efekt u decydentów, lecz przede wszystkim odbiorców. Widzów i czytelników coraz trudniej czymś wstrząsnąć, co, przyznaję, jest po części winą również nas samych – dziennikarzy. W pogoni za uwagą odbiorców, bombardowanych zewsząd informacjami, mamy skłonność do podkręcania wagi danego wydarzenia, alarmizowania i wyolbrzymiania raczej niż tonowania nastrojów. A skoro nie ma tygodnia, by jakiś tytuł nie ogłosił końca demokracji, wolności słowa, państwa prawa etc., trudno się dziwić, że nikt w to nie uwierzy, kiedy ten koniec rzeczywiście nastąpi. I teraz – bez tak radykalnej formy protestu – ten bardzo ważny moment zagrożenia dla fundamentów demokracji moglibyśmy jako społeczeństwo przegapić. Dlatego uważam, że to dobrze, iż w takich chwilach media, milcząc, krzyczą.