Różnice wynikają z innych stawek podatku. Radio, telewizja, kino i outdoor mają najwyższe: do 50 mln zł wpływów reklamowych zapłacą 7,5 proc., powyżej tego progu 10 proc. Od opłaty wolne są przychody do 1 mln zł. W prasie podatek wynosi 2 proc. do 30 mln zł, a potem 6 proc. Kwota wolna to 15 mln zł.