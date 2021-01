To już trzecie badanie kodeksu dobrych praktyk w tej dziedzinie. – Dowodzą one wzrostu skuteczności zabezpieczeń – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. – Pierwszy monitoring wskazał nieco powyżej 90 proc., dziś zbliżamy się do 100 proc. Branża się uczy i przykłada, żeby samoregulacja funkcjonowała jak najlepiej – podkreśla. Pozostałe dwie kontrole dotyczyły przekazów reklamowych, głównie telewizyjnych. KRRiT sprawdziła działanie „Samoregulacji reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12” oraz „Karty ochrony dzieci w reklamie”. Oba akty okazały się skuteczne. – Wyniki monitoringu udowadniają, że rynek reklamowy potrafi skutecznie i aktywnie opracowywać i realizować ważne zobowiązania samoregulacyjne – stwierdza Agnieszka Kępińska-Sadowska, szefowa Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.