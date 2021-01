Podatek cyfrowy jest przedmiotem długotrwałych kontrowersji między Stanami Zjednoczonymi a innymi państwami, w tym europejskimi. Rządy decydujące się na wprowadzenie tej daniny dążą do tego, by giganci technologiczni płacili podatki w krajach, w których osiągają przychody – a nie tylko tam, gdzie im to pasuje. Dotychczas bowiem największe firmy internetowe księgują swoje europejskie zyski w państwach o niskich podatkach, jak Irlandia i Luksemburg. Ponieważ sprawa dotyczy w większości firm amerykańskich – jak Google, Apple, Facebook, Amazon, stąd też skrócona nazwa „podatek GAFA” – Waszyngton jest przeciwny nowym obciążeniom.