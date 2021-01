Dane Kantara (publikowane przez „Press”) wskazują, że 39,2 proc. z tego, co wydano w 2019 r. na spoty radiowe, trafiło do Grupy RMF. Na Eurozet przypada 19,2 proc. tortu, a na Agorę 11,6 proc. Po transakcji spółka kontrolowałaby więc prawie 31 proc. krajowego rynku reklamy radiowej. Obaj najwięksi gracze mieliby łącznie 70 proc. udziału. – Powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych – podkreśla prezes urzędu Tomasz Chróstny.