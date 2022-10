W Parlamencie trwają prace nad rządowym projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Wśród proponowanych rozwiązań można wskazać ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, wymóg badania przez firmy pożyczkowe zdolności kredytowej pożyczkobiorców, czy objęcie takich firm nadzorem KNF.

Projekt jest mocno forsowany przez polityków Solidarnej Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł w wywiadzie dla wgospodarce.pl argumentował, że Polacy są łupieni przez firmy pożyczkowe i że należą im się uczciwe pożyczki. Z kolei Minister Zbigniew ZIobro skierował do Marszałek Sejmu list wskazujący na wagę i pilnych charakter projektu oraz przynaglający do skierowania go do trzeciego czytania.

O rozmowę na temat proponowanych rozwiązań poprosiliśmy Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza. W studiu Dziennika Gazety Prawnej nasz gość podkreślał społeczną potrzebę pożyczania mniejszych kwot w pilnych życiowych sytuacjach, wskazywał, że muszą być one udzielane na przyzwoity procent, a także wyjaśniał, jakie koszty ponoszą banki, aby pozyskać środki na udzielanie pożyczek

Zaangażowanego od ponad 30 lat w rozwój polskiej bankowości prezesa ZBP pytaliśmy także o to, gdzie należy postawić granice kosztów związanych z pożyczkami oraz czy proponowane zmiany są na rękę bankom, jako, że nakładają większe wymogi i kontrolę na firmy pożyczkowe. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu wideo.