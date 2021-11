Sąd polski chciał wiedzieć, czy klauzula umowna określająca kurs walutowy w umowie kredytu indeksowanego w walucie obcej musi być sformułowana w sposób jednoznaczny (tak aby konsument mógł samodzielnie określić ten kurs w danym dniu), czy też możliwe jest sformułowanie postanowienia umownego w sposób ogólniejszy (odnoszący się do rynkowej wysokości waluty obcej), ale uniemożliwiający wprowadzenie znaczącej nierównowagi stron. Tę drugą możliwość polski sąd tłumaczył długoterminowym charakterem umowy (spłata miała trwać 40 lat) oraz ciągłymi zmianami kursu waluty.

Drugie pytanie warszawskiego sądu odnosiło się do tego, czy w świetle wspomnianej dyrektywy można rozstrzygać na korzyść konsumenta wątpliwości przy wykładni klauzuli umownej dotyczącej określania kursu walutowego i przyjąć, że umowa określa kursy kupna i sprzedaży waluty w sposób wolnorynkowy, jeśli obie strony tak samo rozumiały te klauzule, a kredytobiorca nie kwestionował postanowień umownych ani w czasie zawarcia kontraktu, ani później (a nawet nie zaznajomił się z jej treścią).

W tym wypadku TSUE uznał, że przepisy unijne nie pozwalają, by sąd stwierdzający nieuczciwość klauzuli umownej łagodził jej abuzywny charakter w drodze interpretacji, nawet jeśli odpowiadałoby to zgodnej woli stron.

– Trybunał nie przesądził, czy jest możliwe zastąpienie abuzywnych klauzul (jeżeli zostaną stwierdzone) średnim kursem NBP, co jest zdefiniowane na gruncie polskiego kodeksu cywilnego (art. 358 par 2). W związku z tym nadal istnieje niepewność co do ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie i jej podobnych – komentuje mec. Hejmej.