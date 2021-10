Szczególnie interesująca jednak okazała się wypowiedź TSUE dopuszczająca usunięcie przez sąd krajowy „elementu warunku” umownego, o ile warunek taki może być wyodrębniony, a operacja taka nie przekształca zasadniczo pozostałego zobowiązania stron. Tłem sprawy były postanowienia umowne Banku BPH odwołujące się do kursu średniego NBP i dodatkowo powiększające świadczenie konsumenta o marżę banku. Chodziło zatem o wątpliwość, czy poprawne jest „amputowanie” wyłącznie marży, zasądzając zarazem dalsze trwanie kredytowego stosunku prawnego w oparciu na kursie średnim NBP, który nie traci swojego „walutowego” charakteru. Mimo zawoalowanej formy, wyrok TSUE dopuścił taki scenariusz (przy spełnieniu określonych kryteriów, co TSUE pozostawił do oceny sądom krajowym). Moim zdaniem potwierdza to adekwatność tego miernika (kursu średniego NBP) dla utrzymania umów kredytowych.