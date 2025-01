Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

Po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, główna stopa NBP – stopa referencyjna – wynosi nadal 5,75 proc., a stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej. Stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli NBP 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc. w skali rocznej.

Ostatni raz RPP obniżała oprocentowanie w banku centralnym w październiku 2023 r.

W najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczynią się m.in. efekty wzrostu cen energii – czytamy w czwartkowym komunikacie RPP. Zdaniem Rady, odmrożenie cen energii w II połowie może wydłużyć okres podwyższonej inflacji.

„W ocenie Rady w najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczynią się efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, a także wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych” – czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego, opublikowanym w czwartek po posiedzeniu RPP. "Odmrożenie cen energii w II połowie 2025 r. może przyczynić się do przedłużenia okresu pozostawania inflacji powyżej celu inflacyjnego” – czytamy także.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/1 1 pkt. proc.

„W średnim okresie – przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP oraz w warunkach oczekiwanego stopniowego obniżania się dynamiki płac – inflacja powinna powrócić do celu NBP” – napisano w komunikacie.

Zdaniem RPP, czynnikami niepewności pozostaje wpływ podwyższonej inflacji na oczekiwania inflacyjne i presję płacową. RPP uważa także, że na kształtowanie się inflacji w średnim okresie będą miały także wpływ dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej i regulacyjnej.

Wkrótce obniżka?

Zbliżamy się wielkimi krokami do zapowiadanej obniżki stóp procentowych

– napisał w komentarzu do decyzji RPP główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Spodziewa się on pierwszej obniżki stóp w I kwartale tego roku. "Według naszych prognoz będą one przebiegać łagodnie. Prawdopodobnie po pierwszym kwartale główna stopa procentowa wyniesie 5,5 proc. (obecnie 5,75 proc.). Wtedy też będą już znane pierwsze decyzje administracyjne nowego rządu Donalda Trumpa. Będziemy też znać oczekiwania co do stóp procentowych amerykańskiego FED. Pojawią się także zapewne w przestrzeni medialnej doniesienia o możliwej reakcji europejskiego ECB na ewentualne zmiany prowadzonej polityki monetarnej za oceanem” – napisał Mariusz Zielonka.

„Ten ruch należy uznać za słuszny w obecnej sytuacji makroekonomicznej Polski i strefy euro oraz nadal dość dużej niepewności co do rozwoju sytuacji geopolitycznej” – napisał w komentarzu do decyzji RPP główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Zielonka odniósł się także do danych o inflacji bazowej, które w czwartek podał NBP. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 2,9 proc. w całym 2024 r. Według eksperta Lewiatana, te dane „nie pozostawiają złudzeń”.

(PAP)

ms/ pad/