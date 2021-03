Zdaniem sędziego Stępkowskiego spekulacje na temat umorzenia postępowania są nierealistyczne. Zwłaszcza jeśli o takich planowanych krokach sędziowie mieliby mówić dziennikarzom. – Byłoby to ciężkie naruszenie obowiązków, dlatego nie wierzę w takie przecieki. Być może komuś rozsiewającemu takie plotki zależy na skłonieniu pierwszej prezes do odsunięcia w czasie podjęcia tej uchwały. Skutek takich zabiegów może być jednak tylko odwrotny – zauważa Stępkowski. Jak zapewnia, wszelkiego rodzaju naciski będą potęgować determinację pierwszej prezes w jej dążeniu do rozstrzygnięcia tych problemów prawnych, które ciążą wymiarowi sprawiedliwości oraz konsumentom. Nie można pominąć, że kanwą problemów prawnych wskazanych we wniosku PPSN jest stosowanie unijnych regulacji z zakresu prawa konsumenckiego. Utrzymywanie się obecnego stanu niepewności prowadzi również do naruszenia art. 76 konstytucji, który zobowiązuje Rzeczpospolitą do zapewnienia ochrony konsumentom. – Czas przestać posługiwać się frazesami o art. 19 Traktatu o UE i w końcu realnie zadbać o pełną skuteczność prawa europejskiego, likwidując istniejące gigantyczne rozbieżności w orzecznictwie – ocenia sędzia Stępkowski. Na wspomniany art. 19 traktatu powoływał się TSUE, oceniając zmiany w polskim sądownictwie, na skutek których doszło do powołania sędziów SN po wskazaniu przez nową Krajową Radę Sądownictwa.