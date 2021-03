Banki najbardziej zabolałoby uznanie, że ze względu na zapisy abuzywne umowy kredytowe powinny być unieważniane, a okres przedawnienia roszczeń liczy się od chwili wypłaty kredytu. Oznaczałoby to bowiem, że banki nie mogą domagać się zwrotu pożyczonych ponad dekadę temu pieniędzy. Klienci mogliby natomiast żądać zwrotu rat sięgających wstecz nawet 10 lat. Wtedy sami bankowcy szacują straty na niemal 300 mld zł. – To abstrakcyjne liczby. One mają na celu tylko przestraszyć sędziów SN. Tak wysokie kwoty nie są możliwe, bo obecne saldo tych kredytów to ok. 100 mld zł – mówi Szcześniak. W tym przypadku znaczenie ma jednak nie tylko bieżąca wartość należności, ale też wielkość rat zapłaconych w przeszłości.