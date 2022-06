Jak widzi Pan wizję bezpieczeństwa energetycznego Polski w 2050 roku?

2050 rok to bardzo odległy czas. Z pewnością musimy uwględnić to, że cały system gospodarczy w Polsce i w Europie będzie podlegał elektryfikacji. Gospodarka, nie tylko w rozumieniu tradycyjnym, ale też inne formy gospodarki tj. przemysł, transport, budownictwo, ciepłownictwo - to wszystko będzie przechodzić w kierunku elektryfikacji. (...)

W tej chwili bazę stanowi energia z węgla, co w przyszłości będzie bazą stabilizującą ten system?

Bardzo ważne abyśmy mieli tzw. stabilną energię w podstawie. Jest to termin energetyczny powodujący to, że potencjalnie mamy zapewnione możliwości dostawy energii o każdej porze dnia i nocy z Krajowego Sytemu Energetycznego. (...) W roku 2033 ma być oddana do użytku pierwsza elektrownia jądrowa, pierwszy blok. Potem co dwa lata kolejne bloki. Wcześniej w 2029 roku, możemy się spodziewać uruchomienia małego bloku jądrowego. (...) Do tego czasu musimy zbudować jak najwięcej źródeł odnawialnych, które będą zintegrowane z Krajowym Systemem Energetycznym.

