W kwietniu odbędzie się przegląd taryf, po którym rząd zdecyduje o przyszłości mechanizmu zamrażania cen energii – zapowiedziała w piątkowym wywiadzie dla money.pl ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Naszym celem jest dalsze obniżanie cen energii na rynku hurtowym, tak by taryfy zeszły poniżej ceny maksymalnej z ustawy. Musimy w sposób łagodny wyjść z mrożenia cen, by nie pobudzało to inflacji i nie podnosiło rachunków. W kwietniu mamy zaplanowany następny przegląd taryf, po nim rząd podejmie decyzję, co dalej" - mówi szefowa MKiŚ.

Podkreśla, że rząd będzie przedłużał mechanizm mrożenia cen energii "tak długo, jak będzie trzeba, by chronić polskie rodziny przed drożyzną".

Ministra zapytana o tzw. ustawę wiatrakową, informuje: "Wypracowaliśmy kompromis, rozstrzygnęliśmy kwestie sporne. W efekcie uwag zgłoszonych przez Ministra Infrastruktury w ustawie została zapisana odległość 1H od dróg krajowych i autostrad, ale to jest zasada w praktyce stosowana przy projektowaniu nowych inwestycji w turbiny wiatrowe".

"Dołożyliśmy komponent modernizacji istniejących wiatraków, tzw. repoweringu, na uproszczonych zasadach. Zakładamy, że taki repowering skróci się z 5 lat do 2,5 roku, czyli o połowę czasu inwestycyjnego. W ustawie jest też komponent biometanu, wprowadzamy system wsparcia, który umożliwi mieszanie go z gazem i wtłaczanie do sieci" - dodaje Paulina Hennig-Kloska.