W piątek ok. godz. 9.15 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień drożał o 9,28 proc., do ok. 47,65 euro za MWh. Gaz w kontraktach majowych drożał o ok. 8,36 proc., do 47,55 euro za MWh, a w czerwcowych o 8,28 proc., do 47,99 euro za MWh.

W czwartek na zamknięciu TTF gaz w kontraktach na kwiecień kosztował ok. 43,6 euro za MWh, a na maj - ok. 43,88 euro za MWh. Reklama W kontraktach czerwcowych ceny gazu wynosiły niespełna 44,32 euro za MWh. W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie wzrostów, w sierpniu 2022 r., ceny gazu na europejskim rynku sięgały 350 euro za MWh. Jest wzór wniosku o zwrot VAT za zakup gazu Zobacz również ra/ mk/